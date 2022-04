Salmonelle dans des produits Kinder : une vingtaine de cas suspectés en Belgique, 105 confirmés en Europe

L'Afsca va enquêter sur l'origine du problème et mènera des actions de contrôle dans les magasins, précise le porte-parole. L'Afsca a rappelé lundi auprès des consommateurs plusieurs produits chocolatés de la marque Ferrero en raison de la présence de la bactérie salmonelle. Les produits en question ont été fabriqués dans l'usine Ferrero d'Arlon. Après un premier rappel en Irlande et au Royaume-Uni il y a deux jours, la France et la Belgique ont à leur tour procédé à un tel rappel.