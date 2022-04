Salmonelle dans des produits Kinder : 119 cas confirmés et 31 probables détectés dans dix pays, selon deux agences européennes

L'ECDC et l'EFSA rappellent que de la salmonelle avait été détectée en décembre par Ferrero dans son usine d'Arlon, sur un filtre à la sortie des deux réservoirs de matières premières. "L'entreprise avait alors mis en place des mesures d'hygiène et renforcé l'échantillonnage ainsi que les tests sur les produits et sur l'environnement de transformation. Après des tests négatifs, les produits chocolatés avaient ensuite été distribués en Europe et dans le reste du monde."

Cependant, à la fin du mois de mars, des cas humains d'infection ont pu être reliés aux produits Kinder grâce aux données de séquençage de la bactérie. Le premier cas est apparu le 21 décembre 2021 au Royaume-Uni, précisent l'ECDC et l'EFSA.