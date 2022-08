Salman Rushdie, un écrivain qui vit sous la menace de mort depuis 33 ans

Depuis qu'il a écrit les "Versets sataniques", l'écrivain Salman Rushdie était menacé de mort. Il a donc vécu sous protection policière pendant 33 ans.

Salman Rushdie est né à Bombay en 1947, dans une famille d'intellectuels musulmans non pratiquants. A 13 ans il part étudier en Angleterre, où il sera plus tard anobli. C'est le 14 février 1989 que sa vie bascule, alors qu'il vient de publier les "Versets sataniques". Ce jour-là, le guide suprême de la révolution islamique l'ayatollah Khamenei, émet une fatwa contre lui pour blasphème. Sa tête est mise à prix.

J'ai pensé que ma vie serait vraiment plus courte que prévue

C'est là que la traque commence. La colère monte dans le monde musulman qui s'estime injurié. "Les versets sataniques" parlent d'immigrés installés à Londres, de religion et de masse qui cède à l'intolérance.

"J'ai pensé que ma vie serait vraiment plus courte que prévue", confiait Salman Rushdie en 1999. "Dans le même temps, tout était très confus car nous n'étions pas certains que la menace était réelle ou que c'était juste des mots. Mais quand on a vu des gens qui agitaient ma tête, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai danger."