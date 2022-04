Salma Hayek et sa fille de 14 ans posent pour la première fois ensemble

Le 27 avril dernier, sur son compte Instagram, l’actrice Salma Hayek a publié les photos d’un shooting réalisé pour le Magazine Vogue. Ces dernières ne sont pas passées inaperçues et pour cause, c’était la première fois que la comédienne, récemment à l’affiche du film " House of Gucci " puisse poser avec Valentina Pinault, sa fille âgée de 14 ans.

C’est donc un duo mère fille rayonnant que dévoile la version mexicaine de ce prestigieux magazine. Déjà très à l’aise devant l’objectif, la fille de Salma Hayek et du milliardaire français François-Henri Pinault a eu l’occasion, durant une interview commune, de s’exprimer sur son goût prononcé pour la mode.

Très heureuse, la star a légendé le post : " Quel beau cadeau de fête des Mères".