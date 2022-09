Salles immenses, simples vitrages et courant d’air : l’Internat de Floreffe se prépare à un hiver très coûteux

A Floreffe, le prix d’une année à l’internat est passé de 2900 à 3000, "mais nous restons les moins chers de la région", précise le responsable.

Toutefois, pour certains parents, eux aussi victimes de l’inflation, c’est devenu impayable : "J’ai eu récemment trois demandes pour apurer la dette de l’année dernière, sans creuser celle de cette année", explique Olivier Francaux.

Pourtant, à l’internat d’Asty-Moulin à Namur, on affiche complet. Le tarif annuel coûte plus de 3400 euros par an : "Je ne dirais pas que ça coûte cher", répond François Piette.

"Si vous faites le compte du coût des transports, de la nourriture, de l’électricité, du chauffage ou de la remédiation, je ne suis pas convaincu que ça coûte plus cher que de les mettre à l’internat, surtout si les jeunes habitent loin", conclu le directeur de l’internat Asty-Moulin.