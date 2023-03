Salles gosses, cinéma de genre espagnol et autres joyeusetés pour la 41e édition du BIFFF

Sept mois après sa quarantième édition, voilà déjà que le Brussels International Fantastic Film Festival fait son retour. Un retour à la normale en quelque sorte puisque le festival réintègre le mois d’avril qui est le sien.



Le festival s’ouvrira le mardi 11 avec le film d’animation japonais "Suzume" du réalisateur Makoto Shinka ("Your Name") et se clôturera le dimanche 23 avril avec "Unwelcome", film d’horreur folklorique du réalisateur nord-irlandais Jon Wright – un titre qui ressemble à un clin d’œil appuyé au fameux "Welcoooomme" qui accompagne chaque édition du BIFFF.

Entre les deux, énormément de films en tous genres, avec notamment un focus sur le cinéma espagnol. On pourra y voir des productions hispaniques comme "The Elderly", "Four’s a Crowd" ou encore "The Coffee Table". Le festival remettra d’ailleurs le titre de "Chevalier de l’Ordre du Corbeau" à un réalisateur espagnol qui s’est fait un nom à l’international : J.A. Bayona, réalisateur de "L’Orphelinat", "Jurassic World : Fallen Kingdom" et "The Impossible". Il viendra présenter un autre de ses films au BIFFF : le drame fantastique et poignant "A Monster Calls".