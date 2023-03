Salles de consommation à moindre risque : les soignants ne pourront plus être poursuivis

Les soignants qui travaillent avec des toxicomanes dans des salles de consommation de drogues ne pourront plus être poursuivis. La Chambre a approuvé jeudi en séance plénière un projet de loi en ce sens porté par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

La Belgique compte actuellement deux "salles de consommation de drogues à moindre risque": depuis 2018 à Liège et depuis l'an dernier à Bruxelles. Ces espaces réduisent les risques pour les consommateurs qui partagent moins de seringues et qui sont moins exposés aux overdoses. Ils permettent également de réduire les nuisances dans l'espace public. Des équipes multidisciplinaires de prestataires de soins, dont des infirmières et des travailleurs sociaux, sont présentes dans ces salles.