"Salle des profs" : votre nouvelle série d'humour sur La Une et Auvio

Il y a d'abord Simon (incarné par Baptiste Lalieu, le chanteur Saule), prof de français doux et patient. Ensuite Samia (Mélissa Diara vue dans Pandore), jeune prof de math franche et impétueuse ; Jurdieu (l'humoriste Renaud Rutten), prof d'histoire rigide et autoritaire ; Vanille (Marie Kremer, Un village français), la prof d'art la plus à l'ouest de l'univers ; et enfin Clément (Jean-Luc Couchard vu dans Dikkenek), directeur d'école benêt et complètement dépassé.

Bien sûr, si vous êtes enseignant·e, vous vous reconnaitrez probablement dans l'une des cinquante situations comiques imaginées par les deux auteurs. Vous n'êtes peut-être pas encore tombé sur un poney pendant un intercours, mais vous avez sans doute déjà soutenu un·e collègue dépassé, terminé vos corrections en dernière minute ou fait face à un parent convaincu que son enfant est HP…