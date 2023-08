"Salle des profs" : une série hilarante et humaine

Bien que la série propose des séquences burlesques et drôles mettant en scène des professeurs aux traits accentués par l’humour. L’objectif de Christophe Bourdon et Pierre-Yves Wathour n’est en rien de se moquer du métier. Mais au contraire de rendre leur humanité aux professeurs. Après 14 ans d’expérience, Pierre-Yves Wathour confie remarquer "qu’en tant que prof et dans ma pratique, on est de plus en plus dans un déchargement de la société où l’on doit s’occuper de tout. Occuper (les jeunes), les faire réussir en donnant de moins en moins de matière… Donc je sens une hostilité un peu croissante et qui vient d’un peu partout. Il est donc important de rappeler que les profs sont humains et que l’éducation se fait avec les parents et tous les acteurs de la société".

"Salle des profs" est certes une série humoristique mais aussi l’occasion pour ses scénaristes de rappeler l’importance de ce métier qui années après années se complexifie. Un savant mélange entre rire et sujet de société qui nous prouve "qu’à travers le rire on peut dire pas mal de choses" souligne Christophe Bourdon.

Salle des profs, dès le 28 août, tous les jours de la semaine, juste avant le JT de 19h30 sur La Une, et en intégralité sur Auvio.