"Salle des profs" : Mélissa Diarra et Saule se confient sur les coulisses du tournage

Quelle image vous aviez tous les deux des profs ? Cette représentation a-t-elle changé depuis le tournage de Salle des profs ?

Mélissa : Mon image des profs de math a beaucoup changé suite à cette série (rires) ! Mais c’est bien, parce que quand on m’a proposé un rôle de prof de math, j’étais vraiment très surprise. J’en ai directement discuté avec Pierre-Yves en lui disant "Oh mon dieu, c’étaient les pires profs, je les détestais les profs de math". Sauf qu'il est lui-même prof de math !

Baptiste : C’est vrai qu’en plus Samia est habillée en cuir, elle est quand même rock’n’roll. Ça m’a fait rire, car mon fils de 17 ans a un prof de math qui est fan de métal, donc effectivement ça casse tous les clichés du type à lunettes un peu dans ses souliers. J’ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Pierre-Yves, et on sent que beaucoup d’épisodes sont nourris par son vécu, notamment tous ces épisodes où ils disent qu’ils sont sous-payés, qu’il n’y a pas assez d’espace dans les locaux, qu’il y a des trous dans les murs, etc. Il me disait que tout ça est vrai, donc ça m’a énormément touché et j’ai réalisé que la vie de prof c’est vraiment une vocation. Les gens qui font ça sont vraiment des passionnés.

À quels challenges avez-vous dû faire face ?

Baptiste : Mon plus gros ennemi sur cette série, ça a été les fous-rire, parce qu'il y avait quand même des vraies scènes drôles et des performances d’acteurs très drôles. Je me souviens d’un épisode où Jean-Luc reçoit un homologue flamand et se met à lui parler dans un néerlandais tout à fait de composition… je n’arrivais pas à garder mon sérieux. D’ailleurs, je pense que dans l’épisode on voit que j’ai un méchant rictus que je n’ai jamais réussi à enlever de toutes les prises.

Mélissa : C’est vrai que Jean-Luc (Couchard) et Renaud (Rutten) m’ont énormément fait rire par moment. Ils improvisent en permanence, et moi qui peut avoir un truc un peu bon élève où j’essaie de rester dans les clous, et de dire mon texte… parfois ils s’en foutent et te sortent de ta zone. Il y a eu des choses très marrantes. J’ai regardé plusieurs épisodes hier et il y en a notamment un où Jean-Luc régresse totalement après la visite d’Anne-Victoire (jouée par Léone François) qui nous parle du certificat d’étude optimisé. Il se se met à colorier une butte, et à la fin, il dessine une maison et se tourne vers nous en disant qu’il a envie de faire pipi, et ça… j’ai eu beaucoup de mal ! Heureusement qu’ils ont pas gardé beaucoup de secondes après, car on me voit me tourner et comme Baptiste… le méchant rictus ! Ils sont inarrêtables !