Salle de bain zéro déchet : la beauté passe en mode rechargeable.

Le retour des cosmétiques solides a permis au vrac de s'imposer comme une évidence dans l'industrie de la beauté pour faire face à la problématique des déchets plastiques. Ce nouvel usage se décline également sous format liquide avec la recharge, qui s'installe doucement mais sûrement dans les habitudes et comportements d'achat des consommateurs. D'après des chiffres publiés par The NPD Group, les ventes de recharges et de produits de beauté sélective rechargeables ont enregistré une hausse de 50% entre janvier et octobre 2022 en France, témoignant de la volonté du public de passer rapidement à la salle de bain zéro déchet.

"Les performances réalisées par les recharges et les produits rechargeables sur le marché de la beauté sélective sont de très bon augure, non seulement pour les marques et les distributeurs mais aussi pour l’environnement. Les consommateurs étant de plus en plus sensibles aux problématiques de développement durable et conscients de l’influence qu'ils exercent, on constate logiquement une augmentation des ventes de produits de beauté sélective rechargeables", explique Mathilde Lion, Expert Beauté Europe chez The NPD Group.