Saliha Raiss (Vooruit) sera-t-elle bien la prochaine échevine de Molenbeek?

Reste à voir si l'ensemble des élus libéraux respecteront le mot d'ordre de Georges-Louis Bouchez. Une réunion virtuelle est prévue ce mardi 29 entre les membres de la Liste du Bourgmestre pour déterminer une position commune. Le vote étant secret, quelques conseillers libéraux pourraient décider de braver les consignes du parti et soutenir la candidature de Saliha Raiss.

Par ailleurs, l'élue Vooruit pourra compter sur un coup de pouce de certains partis d'opposition. Ainsi, les trois conseillers de "Molenbeek Autrement - Molenbeek Anders" (ex-Les Engagés) ont d'ores et déjà signé l'acte de candidature. Ce sera aussi le cas de l'un ou l'autre élu PTB, comme le confirme le chef de groupe au conseil communal, Dirk De Block : "On refuse que des gens comme Bouchez essaient de se profiler sur le dos des Molenbeekois. Il y a des choses plus importantes à régler à Molenbeek. Il faut des échevins qui soient en fonction, il faut une majorité qui fonctionne et pour l'instant ce n'est pas le cas. Le PS et le MR sont en train de se battre, il y a des dossiers bloqués depuis des semaines (...) Et donc ça ne va pas qu'une candidate, une conseillère élue par la population, qui a été désignée par sa section locale en plus comme échevine pour remplacer l'échevin Jef Van Damme, que la seule raison pour qu'on bloque Molenbeek et son fonctionnement, c'est juste parce qu'elle porte le foulard".