Saliha Raiss a prêté serment comme échevine à Molenbeek

Saliha Raiss (Vooruit) a prêté serment ce mercredi d'échevine devant le conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean. Sa candidature au collège, approuvée à bulletins secrets, a reçu le soutien de vingt conseillers alors que seize ont voté contre. Un vote a été déclaré nul.

Mme Raiss remplacera Jef Van Damme qui a pris des fonctions dirigeantes à la Commission communautaire flamande. Sa désignation a été précédée d'une polémique en raison du refus du MR, pourtant dans la majorité aux côtés des socialistes, de la soutenir. Les libéraux francophones reprochent à la nouvelle échevine de porter le foulard islamique dans l'exercice de ses fonctions. Un choix qu'ils jugent incompatible avec la neutralité qu'impose l'exercice d'une fonction exécutive. Une très large partie de l'opposition -Ecolo, PTB et les Engagés- a apporté son soutien à l'échevine en acceptant de signer son acte de candidature. A l'issue du vote et de la prestation de serment, celle-ci a reçu les expressions de soutien de leurs représentants qui ont tous pointé du doigt le MR, et en particulier son président, Georges-Louis Bouchez, accusé de se servir de Molenbeek pour un positionnement électoral.

Une majorité sous tension

Le Montois avait fait savoir dans les médias nationaux à la rentrée que son parti refuserait de soutenir Mme Raiss. "La campagne de 2024 est lancée par le président du MR, et il se positionne", a déploré Emre Sumlu (Ecolo). "Ce conseil communal était le seul lieu où devait se tenir le débat. Nous avons vécu une triste histoire dans laquelle des gens qui n'ont rien à voir avec Molenbeek se sont positionnés avant les élections", a souligné Dirk De Block (PTB). Le PS a quant à lui "regretté" l'attitude de son partenaire de majorité. "'Vous avez envoyé un message terrible à une partie de notre population", a accusé le chef de groupe Khalil Boufraquech. Aux yeux des socialistes, le débat sur la neutralité a été "instrumentalisé par la droite francophone et l'extrême droite flamande" qui procéderaient à une confusion: ce principe s'applique à la fonction publique et non aux mandataires politiques. Le MR local s'est gardé de s'avancer. Il appelle les gouvernements et parlements à se prononcer. "Nos représentants aux étages supérieurs devront prendre ce problème entre les mains pour qu'un jour cette matière soit réglée", a demandé le conseiller Pascal Duquesne.

"J'invite M. Bouchez à rencontrer la personne qu'il a durement critiquée"

La question du port de signes convictionnels divise la classe politique belge depuis deux décennies et suscite régulièrement de vives polémiques. Elle a rebondi à Molenbeek alors qu'à Gand une autre échevine voilée siège dans le collège communal sans qu'elle ait suscité l'opposition des libéraux flamands. "Je suis persuadée que l'instrumentalisation du foulard n'est pas terminée", a affirmé la bourgmestre Catherine Moureaux (PS). "Je dirai à Saliha de s'accrocher." Vivement applaudie par une grande partie de l'assemblée et du public, l'intéressée a affirmé sa sérénité durant ces dernières semaines. "Je ne me livre pas à la politique du bac à sable. Les Molenbeekois ne méritent pas cela", a-t-elle expliqué avant d'inviter M. Bouchez "à prendre la peine de rencontrer la personne qu'il a critiquée durement durant des semaines". "La démocratie a parlé chez nous, pour la deuxième fois", a-t-elle ajouté. Le vote s'est déroulé à bulletins secrets. Neuf conseillers MR étaient présents... Une partie des votes contre ont donc été exprimés par des élus d'autres groupes