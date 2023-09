Salif Keita, ancien joueur de Saint-Étienne et Marseille, s’en est allé

Avec les Verts, il a été champion de France à trois reprises (1968, 1969, 1970) et deux fois vainqueur de la coupe de France (1968, 1970) avant de partir à Marseille en 1972. Il a ensuite joué à Valence (Espagne), au Sporting Portugal avant de terminer sa carrière aux Etats-Unis, à Boston.

Il a aussi joué dans le film "le Ballon d’or", librement inspiré de son histoire.

Surnommé "Domingo" par ses copains en référence à un nom vu sur le générique d’une affiche de cinéma alors qu’il avait dix ans, Salif Keita, joueur élancé, à l’allure féline, doté d’une technique hors pair et d’un sens aiguisé du but, fut l’un des plus grands attaquants de sa génération. Il était également l’oncle de Sidi et Seydou Keita et de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain Mohammed Sissoko.

Il est décédé le jour où l’AS Saint-Etienne devait rendre hommage à une autre légende du club, George Bereta, disparu au début de l’été, à l’occasion du match de Ligue 2 ASSE-Valenciennes.