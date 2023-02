Salem Kisita et ses tableaux hauts en couleurs s’exposent à Charleroi

Le QG des Artistes du Pays Noir reprend ses expositions bimensuelles pour l’année 2023, et c’est le peintre Salem Kisita, jeune artiste de 26 ans qui ouvre la danse !

Après avoir baroudé, entre Charleroi la ville où il a grandi, le Congo son pays natal et les États-Unis, Salem Kisita s’amarre à Bruxelles. Là-bas il reprend des études de communication, et pendant son temps libre s’adonne à la peinture. Inspiré depuis son plus jeune âge par les dessins de son père, il cultive très tôt un intérêt pour l’art. La lecture de mangas à l’adolescence lui fait se saisir de crayons pour explorer son talent. Il est curieux d’apprendre à dessiner des personnes.

Au cours de ses expériences artistiques, de traits en traits, le peintre se détache peu à peu du réalisme pour se tourner vers l’abstrait. Des visages se mêlent parfois aux couleurs, mais celles-ci envahissent souvent seules la toile, lumineuses et contrastées. Le mélange de culture dont il est le produit transparaît dans ses toiles, art africain, influences européennes et inspirations manga, forment un melting-pot singulier bien à lui.