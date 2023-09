"Sale flic" vous emmène dans les coulisses de la police belge

“Les flics sont tous racistes”, “La hiérarchie couvre les bavures”, “Les flics font des contrôles au faciès”, “Les flics se comportent comme des cowboys”, …

Ces phrases, vous les avez déjà entendues. Peut-être même que vous les dites. Lors de manifs ou sur les murs des grandes villes, les propos anti-police se multiplient : “Tout le monde déteste la police”, “ACAB” (ndlr: all cops are bastards),...

Thomas Haulotte et Vincent Engels, deux journalistes indépendants, ont voulu comprendre d’où venait cette défiance envers les policiers. Ils ont enquêté pendant de longs mois, ont recoupé les témoignages de policiers en activité, d’anciens policiers mais aussi de victimes de violences policières. Ils en ont sorti un livre-enquête: “Sale flic”. Un titre volontairement provocateur pour décrypter la fracture entre la police et les citoyens.

Pour Vews, Thomas Haulotte est venu aborder quelques-uns des axes développés dans son livre. “Je ne suis pas anti-police, loin de là. Mais les élections ont lieu dans moins d’un an et l’extrême droite est aux portes du pouvoir. On doit se demander quel genre de police on veut. On doit regarder le problème en face et se poser cette question, en tant que société”.