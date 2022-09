"Sale c*n", le message de la commune de Tintigny destiné aux pollueurs

En bordure de route, Benjamin Destrée, l’échevin en charge de l’environnement, dévoile l’un des 10 panneaux qui seront installés cette semaine sur le territoire de Tintigny.

Des panneaux équivoques qui s’adressent directement aux pollueurs: "On a voulu faire passer un message percutant avec un double sens. Cela représente bien le fond de notre pensée quant aux comportements de certains usagers qui lancent leurs déchets par la fenêtre de leur voiture", explique-t-il.

Sur le support, on peut lire " sale con " ou " sale can ", puisque la lettre "O" est ici remplacée par une canette floquée d’un grand "A". Il faut dire qu’à Tintigny, chaque année, 24.000 litres de déchets sont collectés au bord des routes par les mains des bénévoles et des ouvriers communaux.

"24.000 litres, c’est un chiffre parmi d’autres. On observe, malgré tout, que celui-ci a été divisé par trois au cours des cinq dernières années ce qui est plutôt encourageant. Mais nous voulons poursuivre nos efforts dans ce sens-là", ajoute l’échevin Benjamin Destrée.

10.000 véhicules traversent Tintigny, chaque jour

Une division par trois, certes, mais la quantité de déchets retrouvée reste hallucinante pour une Commune de cette taille. La majeure partie de ces déchets sont des canettes ou des bouteilles en plastiques jetées par la fenêtre des 10.000 véhicules qui traversent la Commune quotidiennement. Mais pour les élus, il est parfois compliqué d’agir en dehors de son champ d’action.

"Les gens ne se rendent pas toujours compte qu’il y a des routes communales et des routes régionales. Nous n’avons pas la possibilité d’intervenir sur les routes régionales qui sont généralement très fréquentées. Je dois dire, aussi, que le SPW fait le nécessaire pour nettoyer. Mais dès qu’un nettoyage a lieu, très vite après, on retrouve des déchets", déplore-t-il.

Des filets, des poubelles pour déjections canines, des panneaux indicatifs et du matériel de vidéosurveillance ont également été acquis pour rendre Tintigny plus propre. Précisons aussi que la Commune poursuivre systématiquement les pollueurs qui seront pris la main dans le sac avec à la clef une amende ou des travaux d’intérêt général.