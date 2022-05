"Salam" le documentaire de Diam’s en avant-première à Cannes et au ciné cet été

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours, Diam’s, la rappeuse aux hits tels que "DJ", "La Boulette" ou encore "Jeune demoiselle", revient après une longue absence avec un documentaire sur son histoire. Baptisé "Salam" ce film qu’elle a écrit et co-réalisé avec Houda Benyamina ("Divines") et Anne Cissé sera diffusé en avant-première ce 26 mai au Festival de Cannes et projeté en salles durant deux jours seulement, les 1er et 2 juillet prochains. Une annonce relayée par BrutX, le service de streaming vidéo de Brut, qui participe au projet "Salam" et compte le diffuser à la rentrée.

Mélanie Georgiades alias Diam’s s’est retirée de la vie médiatique il y a une dizaine d’années. Son retour avec "Salam" enthousiasme les fans mais provoque également un lot de commentaires haineux (notamment des propos islamophobes en raison de la conversion de l’artiste à l’Islam en 2008).

Ce documentaire, l’artiste l’a conçu pour garder le contrôle sur son histoire, son récit, son parcours comme elle l’explique dans un long post : "Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l’autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l’interpréter. Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n’ont cessé d’affluer. J’avais comme le sentiment que l’on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d’autres puissent en faire un film. Un spectacle. […] Salam m’a offert les moyens de raconter avec ma vision, mon émotion et mes mots ce que j’appelle : Ma vérité."

La 75e édition du Festival de Cannes a lieu jusqu’au 28 mai. Un évènement à suivre avec notre envoyée spéciale, Cathy Immelen.