Salaires et conditions de travail dans le cinéma et les séries belges : cela ne mériterait pas une grève comme à Hollywood ?

" En Belgique comme aux USA, la grande majorité des scénaristes doivent travailler sur plusieurs projets en même temps pour payer leurs loyers. Beaucoup d’entre nous, vivons sous le seuil de pauvreté : environ 1500€/mois."

Concrètement aucun scénariste n’est payé mensuellement. Il est convenu habituellement d’être payé en deux fois : à la signature du contrat et à la livraison des textes. Une tradition qui les met en colère : "C’est un scandale pour nous, car ce serait inimaginable dans n’importe quelle autre société." affirme Matthieu Frances, coprésident de l’Asa, l’Association des scénaristes de l’audiovisuel en Belgique, association qui existe depuis 1991 et regroupe une centaine de membres. " On est un peu mieux payé qu’avant, mais cela pourrait être mieux, surtout lors des réécritures qui aujourd’hui ne sont pas valorisées et payées à leur juste valeur et aussi nos droits d’auteur sur les plateformes, "les residuals" comme on les appelle, qui n’ont pas été négociés."

Donc oui, les scénaristes auraient des revendications pour faire grève, pourtant cela n’aura pas le même impact que la grève hollywoodienne : "On aurait envie de paralyser le système comme les Américains", affirme Matthieu Frances, "mais cela demanderait logiquement que nos collègues français soient solidaires, car le marché est le même. Seuls, on n’aurait pas assez de poids, en effet. Nous n’avons pas de syndicat, mais surtout, cela ne mettrait pas à mal notre micro-industrie du cinéma belge qui est balbutiante. On l’oublie souvent, mais de l’écriture d’un scénario découle une centaine d’emplois lors du tournage et de la postproduction. Et ce, dans beaucoup de domaines : réalisateurs, caméramans, techniciens, acteurs, maquilleurs, restaurateurs, … "

L’une des priorités des scénaristes belges est de se battre sur cette tendance mondiale de réduire le nombre d’épisodes des séries car : " À quantité de travail quasi-égale, nous sommes beaucoup moins payés. On ne raconte pas les mêmes histoires en 6 épisodes qu’en 8, 10 ou 22, qui sont les formats officiels d’une série. C’est une hérésie de modèle économique, d’autant plus que la tendance est d’abandonner la notion de saisonnalité. En gros, on fabrique des décors, un concept, on plébiscite des comédiens et puis on jette tout et on recommence l’année qui suit !"