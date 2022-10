Salaires : des augmentations restent possibles en 2023-2024, mais sans doute pas pour toutes les catégories de travailleurs

Du point de vue patronal, il y a déjà l’indexation automatique des salaires qui coûte cher aux employeurs et qui permet de compenser l’inflation. Une affirmation qui n'est pas totalement exacte car certaines hausses importantes de ces derniers mois ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'index.

Mais rétorquent les syndicats au patronat, le gouvernement en compensation de l'indexation a décidé de réduire de 7% les cotisations sociales patronales pour les deux premiers trimestres de 2023 pour l’ensemble des entreprises, alors qu'une plus grande sélectivité aurait permis d'aider plus les secteurs qui en ont le plus besoin.

7% de réductions des cotisations patronales durant deux trimestres en 2023

Ce qui n’est pas négligeable et devrait laisser une marge de manœuvre aux employeurs. C’est évidemment surtout dans les secteurs qui se portent bien qu’une hausse des salaires en plus de l’indexation reste envisageable et possible.