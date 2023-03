Salaire raboté, fin des avantages en nature : le Bureau du Parlement wallon sanctionne Frédéric Janssens, le greffier suspendu

Le Bureau du Parlement wallon avait convoqué pour une audition, ce lundi 6 mars, Frédéric Janssens, le greffier du Parlement, suspendu de ses fonctions depuis le 15 septembre dernier. L’audition s’est tenue dans un lieu tenu secret. Il fallait y voir une indication de la grande tension qui entoure ce dossier. Le Bureau du Parlement voulait, visiblement, éviter les vices de procédure alors que la prise de sanctions était en jeu.

Jusqu’à présent, depuis près de six mois, le greffier Frédéric Janssens était mis à l’écart mais percevait toujours son salaire d’environ 9000 euros net par mois et bénéficiait d’autres avantages.

Depuis la mi-septembre, une instruction judiciaire a été ouverte. Elle porte sur d’éventuelles malversations dans certains marchés publics. Il y a aussi plus d’une dizaine de plaintes pour harcèlement déposées devant l’Auditorat du travail de Namur.

La suspension du greffier est prolongée de six mois

Dans ce contexte, le Bureau du Parlement de Wallonie a décidé de prolonger de 6 mois à dater du 15 mars 2023 la suspension préventive de Frédéric Janssens.

Cette suspension est assortie d’une retenue de traitement égale à 20% de la rémunération en espèces dont bénéficie Frédéric Janssens. C’est le maximum légal autorisé en vertu du statut des agents du Parlement. "Cette réduction est égale à 20% maximum et on ne peut pas violer le statut en décidant d’une retenue supérieure à celle qu’il prévoit", explique Me Jean Bourtembourg, avocat du Bureau du Parlement.

En outre, le Bureau a décidé que Frédéric Janssens devra restituer, pour le 15 mars prochain, les avantages en nature dont il bénéficie. Le communiqué du Bureau du Parlement ne les énumère pas, mais on parle ici, par exemple, de frais de représentation, de véhicule de fonction et de GSM.

Le Bureau du Parlement rappelle la nécessité de respecter les droits de la défense dans ces procédures administratives. Il ne fera aucun commentaire sur le contenu des dossiers et le cours des procédures.

L’instruction du dossier va se poursuivre

Frédéric Janssens est toujours présumé innocent et n’a pas, à ce stade, été reconnu coupable de quoi que ce soit. Pendant les six prochains mois, soit la durée de la prolongation de la suspension du greffier, le dossier continuera d’être instruit. "L’instruction du dossier et des renseignements que, notamment, le Parlement peut obtenir du Procureur du Roi ou de l’Auditeur du travail, se poursuit", confirme Me Bourtembourg. Frédéric Janssens aura donc encore l’occasion de s’expliquer avant que le Bureau du Parlement ne puisse conclure à l’existence de griefs disciplinaire et à la nécessité de prendre des sanctions qui pourraient aller jusqu’au licenciement. "S’il faut prononcer une sanction disciplinaire, il faudra que la Parlement apprécie la hauteur de cette sanction. Il y a une gamme de sanctions importante dans le statut des agents du Parlement", ajoute Me Jean Bourtembourg.