Salaire minimum européen : accord entre États et eurodéputés sur les critères, mais pas sur l'obligation

Les gouvernements peuvent également appliquer des valeurs de référence, comme "60% du salaire médian brut" ou "50% du salaire moyen brut", précise l’accord, qui prévoit aussi une augmentation accrue des contrôles et inspections.

Quant aux six pays de l’UE qui ne disposent pas de salaire minimum, à savoir l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l’Italie et la Suède, ils ne seront pas contraints à l’introduire et pourront continuer à déterminer les niveaux de salaire via la négociation collective comme c’est le cas actuellement.