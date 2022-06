Salaire minimum européen : accord entre États et eurodéputés pour un cadre commun

La Suède et le Danemark ont pourtant averti mardi qu'ils s'opposeraient au texte. Cela ne devrait pas empêcher son adoption, à la majorité qualifiée des États, lors d'une prochaine réunion du Conseil.

Les 21 États concernés "devront évaluer si leur salaire minimum légal existant est suffisant pour assurer un niveau de vie décent, compte tenu de leurs propres conditions socioéconomiques, du pouvoir d'achat" via un panier de biens et services à prix réels, ainsi que "des niveaux nationaux de productivité et de développement à long terme", explique le Parlement dans un communiqué.

Les gouvernements peuvent également appliquer des valeurs de référence, comme "60% du salaire médian brut" ou "50% du salaire moyen brut", précise l'accord, qui prévoit aussi une augmentation accrue des contrôles et inspections.