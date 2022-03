Salah Abdeslam s’explique sur son rôle dans la préparation des attentats de Paris

Salah Abdeslam répond devant la cour d'assises à une série de questions sur son rôle durant les trois mois qui ont précédé les attentats du 13 novembre 2015. Ces moments cruciaux qui ont permis aux auteurs des attaques de venir se cacher dans des planques en Belgique.

Salah Abdeslam a visiblement choisi d’esquiver les questions les plus délicates pour sa défense. Notamment le transfert de l’équipe des auteurs du "Bataclan" qu’il affirme n’avoir pas été cherché ajoutant comme pour convaincre : "si on me l’avait proposé, je l’aurais peut-être fait".​​​​​​​