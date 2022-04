Salah Abdeslam, " ni ange, ni démon " : l'analyse du criminologue Michael Dantinne

Son idéologie paraît assez claire, il ne l’a pas cachée, rappelez-vous il a fait des équivalences au début du procès entre les victimes en Syrie et celles des attentats. Il a témoigné d’idées radicales et il n’a par exemple jamais condamné les attentats auxquels il déclare désormais s’être soustrait, et encore moins ceux qui les ont perpétrés, en particulier son frère aîné, Brahim.

Il a "coché" un ensemble de cases qui correspondent au processus de radicalisation décrit par la science et la littérature sur le sujet. Mais il a dit, je résume : 'je me suis arrêté parce que je n’étais pas prêt à tuer des gens'. Remarquons qu’il a parlé beaucoup moins du fait qu’il n’était sans doute pas prêt non plus à se tuer lui-même, ce qui peut servir à la fois son souci d’image et sa défense, même s’il dit avoir expérimenté de la honte par rapport aux autres terroristes et qu’il leur aurait menti. Il ne faut pas sous-estimer l’effet que la crainte de sa propre mort a pu avoir sur lui.

En tout état de cause, Salah Abdeslam se présente comme un radical mais comme un radical qui n’est pas prêt à ce type de passage à l’acte a contrario pour lui des autres terroristes morts dans les attentats et qui sont passés par la Syrie, ce qui les aurait rendus prêts à cela. On trouve exactement le même discours de désistement chez Abrini qui explique s’être comporté de la même façon un peu plus tôt que Salah Abdeslam.