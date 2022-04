Salah Abdeslam en larmes s’adresse aux victimes : « je vous présente mes condoléances et mes excuses. Je vous demande de me pardonner »

Salah Abdeslam s’est adressé une ultime fois devant la Cour et les parties pour présenter ses condoléances et ses excuses en demandant aux victimes de lui pardonner. Il a également adressé ses excuses à ses co-accusés Mohamed Amri, Hamza Attou et Ali Oulkadi, les trois accusés qui l'ont aidé dans sa fuite vers la planque de Bruxelles. Un moment d’émotion qui intervient après trois audiences très denses dans lesquelles il a accepté de répondre à toutes les parties. Durant ces audiences, dans ses réponses aux différentes questions, Salah Abdeslam a dressé les contours de la défense au moment des plaidoiries.

On retiendra surtout à l’issue de cet interrogatoire que Salah Abdeslam entend assumer son engagement aux côtés de l’Organisation Etat islamique mais qu’il n’a pas voulu aller jusqu’au bout de la mission qui lui a été dévolue, à savoir se faire exploser dans un bar du 18e arrondissement. Les raisons invoquées ont varié mais il affirme qu’il a renoncé non pas pour une raison " technique ", à savoir la défectuosité de la ceinture, mais parce qu’il n’a pas voulu l’actionner " par humanité " dira-t-il sans qu’on sache vraiment ce qui l’a motivé. Il a également affirmé qu'il n'était pas préparé à participer à ses attentats dont il n'a eu connaissance que deux jours avant qu'ils soient commis. Par peur et par difficulté de se dissocier du groupe, il n'aurait pas osé se désister. Ce qu'il paraît regretter aujourd'hui de n'avoir pas fait.

Depuis le début du procès, il aura été interrogé sur cinq volets qui ont permis au fil du temps de mieux cerner sa personnalité et son implication dans les faits.

C’est désormais la fin d’une étape du procès où il a eu largement la parole pour s’expliquer sur sa personnalité, sur sa vision de la religion, sur les faits qui lui sont reprochés. Il n’aura plus la parole qu’en dernier lieu avant la délibération de la Cour.

Les accusés qui ne sont pas exprimés auront une dernière possibilité de s'exprimer puis viendront des experts chargés des analyses psychiatriques. Et après une semaine d'interruption, le procès reprendra en mai avec les plaidoiries des parties civiles, et début juin le réquisitoire du ministère public qui sera suivi des plaidoiries de la défense. Délibération et verdict attendus encore en juin.