Salades de pâtes : deux recettes estivales pour changer nos habitudes

Il fait beau, il fait chaud, on a envie de manger léger mais goûtu et puis frais si possible. Donc : salades de pâtes ! Voici deux recettes un peu différentes des traditionnelles spirelli tomates mozza.

Pouvant se conjuguer à toutes les sauces et sous toutes les formes (fusilli, penne, tagliatelles, …), les pâtes sont très appréciées des Belges. Le programme européen Enjoy The Authentic Joy a choisi de vous faire découvrir deux recettes de pâtes, l’une à base de Salamini alla Cacciatora AOP, et l’autre, réalisée par la bloggeuse culinaire Leslie en Cuisine, à base de Mortadella Bologna IGP.