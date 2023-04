Saison terminée pour Anderlecht, battu à domicile face à Malines

Obligé de l’emporter tout en espérant des faux pas de Charleroi et du Cercle Bruges pour viser le top 8, Anderlecht s’est incliné deux buts à trois face à Malines et voit sa saison prendre fin.

Les Mauves prennent pourtant l’avantage via leur pépite Mario Stroeykens. Le jeune attaquant hérite du ballon et trompe Gaëtan Coucke d’une magnifique frappe enroulée du pied gauche.

Anderlecht pose ensuite le pied sur le ballon et se crée quelques occasions mais manque de précision dans le dernier geste, notamment via une frappe lointaine de Killian Sardella.

Dans une rencontre sans rythme et principalement maîtrisée par les Mauves, le Sporting se fait surprendre juste avant la pause. Parfaitement trouvé après un centre à mi-hauteur venu de la gauche, Rob Schoofs reprend le ballon en un temps pour crucifier Bart Verbruggen. Une fin de période catastrophique pour Anderlecht qui voit Malines prendre l’avance…. deux minutes plus tard. Le même Schoofs profite d’une magnifique balle de Geoffry Hairemans dans le dos de la défense pour tromper Verbruggen et s’offrir un doublé. L’addition aurait même pu être plus lourde quelques secondes plus tard mais l’arbitre annulait un but de la tête de David Bates pour une faute préalable sur Francis Amuzu.

En seconde période, Amuzu déborde sur la gauche et adresse un excellent centre pour Slimani qui égalise de la tête. Mais Bates met finalement fin aux espoirs bruxellois en tuant tout suspense à dix minutes du terme.

Anderlecht s’incline donc à domicile et voit sa saison prendre fin avant l’entame des playoffs. Tandis que les hommes de Steven Defour la clôtureront dimanche prochain après la finale de Coupe de Belgique face à l’Antwerp.