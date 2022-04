Saison sans doute terminée pour Paul Pogba, clap de fin à Man Utd pour le Français ?

Le milieu français est arrivé à United en 2009 en provenance du Havre avant de revenir chez les Red Devils après un séjour réussi à la Juventus Turin entre 2012 et 2016, pour un montant de 105 millions d'euros, record mondial à l'époque.

Bien que Pogba ait remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue lors de son deuxième passage à United, il a largement déçu et irrité les supporters anglais, avec des prestations souvent médiocres, loin de celles qu'il présentait en équipe de France, et ses envies répétées d'aller voir ailleurs.

Le joueur a ainsi été hué hors du terrain lorsqu'il a été remplacé lors de la victoire contre Norwich samedi dernier.

Après son revers cinglant contre Liverpool, les Red Devils, actuels 6es avec 54 points, affrontent samedi Arsenal (5e, 57 pts) dans un match qui pourrait s'avérer crucial pour un éventuel accès à la 4e place synonyme de qualification en Ligue des champions.