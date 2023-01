Saison hivernale : prendre le temps d'observer la beauté des arbres nus

L’architecture de la plante est le reflet de son mode de développement. Les arbres ne poussent pas n’importe comment. Il y a des règles de développement propres à chaque espèce. On appelle cela les modèles architecturaux.

Mais il ne s’agit là que de la partie de l’arbre qui est visible à l’œil nu. Celle que l’on représente d’ailleurs souvent dans les dessins, les photos, etc. et qui est incomplète puisqu’une autre partie essentielle de l’arbre est souterraine. C’est comme si, pour représenter un homme, on ne dessinait que le tronc et la tête, sans les jambes !

Car la ramification de l’arbre se développe également sous terre, avec son système racinaire qui assure son maintien et le nourrit. Là aussi, la structure peut varier d’une espèce à l’autre. Elle peut être traçante (racines qui se développent de manière horizontale), pivotante (racines qui se développent en profondeur, etc.). Les racines se ramifient en radicelles, équipées de poils absorbants.