Saison des festivals 2023 : P!NK est le premier gros nom

P!NK fera un stop chez nous pendant son Summer Carnival 2023 et figure en tête d’affiche du Werchter Boutique le 17 juin 2023 !

Si l’automne pointe à peine le bout de son nez, l’annonce du premier gros nom de la saison des festivals 2023 nous fait déjà songer à l’été ! Après le Beautiful Trauma World qui a affiché sold-out partout en 2019, P!NK repart en tournée. L’interprète de "So What" s’arrêtera en Europe lors de son Summer Carnival 2023 et est d’ailleurs en tête d’affiche du Werchter Boutique le 17 juin 2023.

"Ça fait trois longues années et la musique live m’a tellement manqué… C’est donc le moment ! Je suis super heureuse de revenir en Europe pour chanter, pleurer, transpirer et me créer des nouveaux souvenirs avec mes amis. Ça va être magique !", se réjouit déjà la star planétaire.

Son amour pour la scène se résulte en concerts incroyables qui valent à P!NK une réputation d’artiste live géniale. Prévente à partir du 14 octobre à 10 heures.