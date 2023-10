Saison 3 de "Les Invisibles" : les enquêtes reprennent avec émotion et suspense

Les premières minutes de l’épisode 1 sont émotionnelles et touchantes avec en fond la voix du père adoptif de Darius. Celui-ci lit une lettre poignante qu’il a écrite pour Darius, contenant des mots bienveillants pour l’aider à faire son deuil. Un moment qui ne laisse pas indifférent et des mots avec lesquels on peut s’identifier.

Ensuite, MariJo doit faire face à sa retraite, qu’elle affronte difficilement, et à laquelle s’ajoutent ses rapports difficiles avec la jeune Léa. Des premiers épisodes qui rendent compte de thématiques sociétales intéressantes comme celle du départ à la retraite qui peut s’accompagner d’isolement social, de perturbations sociales ou encore des difficultés dans la gestion du temps libre, et celle des différences générationnelles, qui engendrent des incompréhensions et des problèmes de communication.