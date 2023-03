"There will be Fate", le nouveau slogan de la Monnaie entre en écho avec la tétralogie de Wagner. "Le Ring met en scène des Dieux qui ont les faiblesses des hommes et des hommes qui flirtent avec le pouvoir en rêvant de devenir des Dieux.", ce nouveau slogan de la Monnaie nous invite aussi à agir sur nos destinées. La maison d’opéra continue d’éclairer le monde actuel à la lumière des chefs-d’œuvre du passé.

Peter de Caluwe, directeur général et artistique de la Monnaie au micro de François Caudron :