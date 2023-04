Saison 2023-2024 « (se) projeter », l’Opéra Royal de Wallonie pose les bases d’une nouvelle dynamique

La nouvelle saison compte neuf opéras, une pièce de ballet, des concerts et des rendez-vous jeune public, tous rassemblés autour d’un seul et unique mot d’ordre : " Se projeter ". L’Opéra Royal de Wallonie anticipe l’avenir, toujours guidé par les notions d’ouverture, de partage et de transmission.

Que les habitués de la maison d’opéra se rassurent, les grands noms de l’opéra italien – Verdi, Rossini, Bellini – seront présents. A leurs côtés, une programmation bien plus éclectique qu’à l’accoutumée : un opéra tchèque : Rusalka d’Anton Dvorak, une incursion dans le début du vingtième siècle avec Pelléas et Mélisande de Claude Debussy, une ouverture à d’autres disciplines artistiques avec le ballet Romeo et Juliette de Sergueï Prokofiev. L’Opéra Royal de Wallonie pose les bases d’une nouvelle dynamique, toujours guidé par la mise en lumière du grand répertoire lyrique, l’esprit de partage et l’ouverture aux nouvelles générations.

" Rusalka, Pelléas et Mélisande sont des titres assez rares qui méritent d’être proposés. Notre public est préparé, enthousiaste, cultivé. Il est capable de s’ouvrir à ce type de répertoire. Je ne veux pas cantonner notre production au répertoire français et italien. "

Stefano Pace, le directeur général et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie au micro de François Caudron.