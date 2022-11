Saisie de cocaïne à Arlon : la chambre du conseil maintient la détention de 4 personnes pour un mois

Le 26 novembre dernier, la police judiciaire fédérale de la province de Luxembourg a découvert 115 kilos de cocaïne dissimulée dans des dalles de bétons dans un entrepôt d’Arlon. Le tout, pour un montant d’environ 1.500.000 euros. 5 personnes ont également été privées de liberté et présentées à un juge d’instruction dans la foulée.

Ce mardi, la chambre du conseil d’Arlon a décidé de maintenir la détention préventive de 4 inculpés pour une durée d’un mois. Les chefs d’inculpations sont les suivants : infractions à la loi sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et participation à une organisation criminelle. Les inculpés sont 4 hommes. Deux d’entre eux sont de nationalité serbes et sont nés en 1986 et 1990. L’un est de nationalité polonaise né en 1975. Enfin le dernier est de nationalité bosniaque né en 1980.