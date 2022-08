Saisie de cannabis à Ciney après le contrôle d'un véhicule suspect, un homme de 24 ans inculpé

Une saisie de stupéfiants a été réalisée à Ciney. La drogue a été découverte dans un véhicule lors d’un contrôle.

Une patrouille de police effectuait une mission de surveillance du territoire communal le 14 août dernier. Un véhicule isolé a été repéré à proximité du parc Saint-Roch. Le véhicule était en stationnement et un contrôle approfondi a été opéré. Le véhicule n’avait aucun occupant mais le propriétaire était déjà connu des services de police. Un kilogramme de cannabis a été découvert. Des effets personnels laissés dans le véhicule ont permis d’identifier un tiers, un jeune homme de 24 ans résidant à Hamois, qui a été interpellé dans les heures suivantes.

L’enquête se poursuit, le propriétaire, introuvable, se livre

La saisie du véhicule a été ordonnée par les autorités judiciaires et une perquisition a eu lieu au domicile du propriétaire dans la région d’Andenne. Deux kilos supplémentaires ont été trouvés. L’homme, introuvable au moment de la perquisition, s’est livré ce mercredi accompagné de son avocat. Un mandat d’arrêt a été décerné, l’homme, 24 ans également, a été inculpé du chef de détention et vente de stupéfiants : "La vente de stupéfiants est punissable, rappelle le chef de corps Jean-Pierre Descy. Les peines de base sont l’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et une amende de 25 à 2500 euros ou bien l’une de ces peines seulement". Des confiscations peuvent être prononcées ultérieurement sur les effets saisis qui s’avéreraient en lien avec l’infraction (argent, véhicules, autres biens).