Saisie à Brussels Airport : l'explosion de la consommation des "drogues du pauvre"

La consommation de prégabaline, un médicament antiépileptique détourné de son usage thérapeutique par les toxicomanes, ne cesse d'augmenter en Belgique, comme en témoigne la saisie substantielle réalisée à Brussels Airport à la mi-juillet.

La Douane et l'Agence fédérale des produits de santé (AFMPS) ont mis la main, le 14 juillet dernier, sur 1,6 million de comprimés non conformes. Parmi ceux-ci figuraient de la prégabaline.

Entre le 17 juillet et le 11 août derniers, la zone de police de Bruxelles Nord a de son côté saisi plus de 4.200 pilules de Rivotril et de Lyrica, qui se négocient en rue à partir d'un euro le comprimé. "Les premières observations d'usage détourné en Belgique ont été faites en 2016-2017 par des associations travaillant en première ligne avec un public de migrants primo-arrivants et de réfugiés", situe pour l'agence Belga Michaël Hogge, chargé de projet à l'observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues Eurotox.

"La molécule semblait être largement prescrite sur les routes migratoires pour traiter des troubles anxieux généralisés ou des états de stress post-traumatique." Par la suite, "le phénomène semble s'être étendu à tout le public précarisé, en particulier en Région bruxelloise", poursuit le chercheur.

Le nombre de personnes bénéficiant chaque année d'au moins une prescription remboursée de prégabaline est passé de 24.485 en 2014 à 155.544 en 2021.

Endiguer le phénomène passera inéluctablement par des "mesures structurelles au niveau des conditions de délivrance (limiter le 'shopping médical' ou empêcher la prescription de trop gros conditionnement)", une meilleure information des médecins, mais aussi un "renforcement de l'offre de services d'accueil, d'aide et d'accompagnement à destination des publics précarisés", recommande Michaël Hogge.