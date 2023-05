Saints de glace : en mai, ne fais ce qu’il te plaît

Les jardiniers les attendent de pied ferme : les saints de glace. Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais s’inscrivent dans le calendrier les 11, 12 et 13 mai de chaque année. Et tout jardinier qui se respecte se méfie de cette mi-mai, parfois sournoise en matière de températures.

À cette époque, les risques de gel persistent et peuvent mettre à mal les jeunes plantations, notamment les plantes annuelles et les légumes comme les tomates, le basilic ou les courgettes. Même si le soleil pointe le bout de son nez et donne des envies de travailler dans son potager, il faut modérer ses enthousiasmes printaniers.

"C’est une tradition populaire, mais elle repose quand même sur des bases réelles, confirme Pascal Mormal, à l’Institut royal de Météorologie. Elle coïncide, de manière générale, à la fin des gelées sur une grande partie du pays, puisque c’est vraiment à cette période de l’année, entre le 10 et le 15 mai, qu’on va observer les dernières gelées sous abri. Et au-delà de cette date-là, les gelées vont se limiter à certains fonds de vallée, par exemple, comme à Elsenborn en Ardenne."

À Nandrin, en province de Liège, Marc Evelette est, entre autres, spécialisé dans la production de tomates. Il a mis en culture quelque 13.000 plants. Et il ne les lâchera pas avant ce week-end, soit seulement quelques jours avant les saints de glace. "Nous, nous sommes équipés de moyens de chauffage dans les serres, de la ventilation et tout ce qu’il faut, argumente l’horticulteur. Tandis que les particuliers, ils ont des petites structures non chauffées. Et si on a une gelée blanche et un petit courant d’air dans une tomate, c’est brûlé tout de suite." Il faut donc être prudent : "encore aujourd’hui (ce 3 mai, ndlr) ici, il fait tout blanc à 6 heures du matin."