Saintes : 40 bénévoles et 7 professionnels pour le début des vendanges "bio" au Domaine W

C’est la période des vendanges ! A Saintes (Tubize), en Brabant wallon, une quarantaine de bénévoles sont venus prêter main-forte aux 7 professionnels du Domaine W, ce mardi, pour cette première journée de récolte des raisins. L’opération sera répétée 8 ou 9 fois, sur une période d’environ 3 semaines, pour récolter l’ensemble de la production 2023.

Dans ce petit domaine familial de 8 hectares, les vendanges se font à l’ancienne. D’autant qu’il s’agit du premier vignoble belge certifié 100% Bio et en Biodynamie, soit avec des normes encore plus strictes. Le vignoble compte 35.000 pieds de vignes. Il est agrémenté d’arbres et de prés fleuris, pour assurer la biodiversité du site. Une diversité qui présente de nombreux avantages, notamment grâce à la présence d’insectes utiles. La coccinelle, dévoreuse de pucerons, en est un exemple.

Cette année-ci, le Domaine W espère obtenir 40.000 bouteilles. Principalement du brut, mais aussi du blanc et du rosé légèrement effervescents. La vente, en circuit court, est prévue fin 2026.