Sainte-Gertrude, Amélie Nothomb, Léonie De Waha... un podcast dresse le portrait de 10 femmes wallonnes inspirantes

Gertrude, l’une des filles de Pépin de Landen (maire du palais du roi Dagobert, il est l’ancêtre de Charlemagne) a vingt ans lorsqu’elle prend la direction de l’abbaye de Nivelles. Elle développera le monastère et devra entretenir des relations avec un groupe de moines irlandais venus renforcer la communauté religieuse de l’abbaye. Les faits se déroulent entre l’an 646 et la date de sa mort, en 659. "Elle avait beaucoup de courage et était un peu fonceuse aussi", nous explique Cassiopè Henaff, réalisatrice du podcast. On dit de Sainte Gertrude qu’elle fut une figure inspirante à l’époque. Inspirante à l’époque. Inspirante aujourd’hui. C’est une des raisons pour lesquelles le podcast a choisi Sainte Gertrude pour le Brabant wallon, Marie d’Artois pour la province de Namur, mais aussi des femmes plus contemporaines. "On a des références plutôt masculines dans notre patrimoine (le mot patrimoine fait d’ailleurs davantage référence aux hommes). On voulait faire connaître des femmes qui ont eu une influence et qui ont eu un parcours de vie auquel on peut s’identifier".