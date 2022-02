Saint Valentin : une box plaisir pour les célibataires !

Le Magic Wand

C’est un sextoy mixte qui s’utilise d’un corps à l’autre, sur toute la surface de la peau ! Toutes les vibrations de ce jouet se situent dans la "tête" du Wand, ainsi, il s’applique partout pour des sensations particulièrement intenses. Le Magic Wand dispose de 28 modes de vibration, est 100% Waterproof, hypoallergénique, sans phtalate et rechargeable. Le Magic Wand est également vendu comme masseur pour le corps, il localise facilement le point à masser. (Valeur de 49,90€)

L’Orgasmic Gel

C’est le flacon d’amour qui vient déposer des picotements intenses sur les parties génitales. Ce gel excite vos parties intimes pour rendre la séance plus épicée que d’habitude. D’une contenance de 15ml, ne vous fiez pas à sa taille, il saura vous accompagner longtemps. (Valeur 8,90€)

Un accès au film pornographique éthique et alternatif

Si l'on maintient toujours que notre imagination est la meilleure des sources érotiques, on ne dit jamais non à un support parfaitement excitant. Babylon Loveshop vous présente une des productions de Puppy Film Please. À voir et à revoir, car le lien sera disponible jusqu’au 31 mars 2022. (Valeur 9,95€)

Une petite douceur chocolatée

Et pour finir le visionnage tout en tendresse, quoi de mieux que 6 doux chocolats au lait Léonidas, à croquer, lécher, gober, égoïstement ? En forme de cœur, pour continuer l’ode à vous-même toute la nuit. Bon appétit (dans tous les sens du terme) !