Saint-Valentin : un cadeau original auquel vous n’avez certainement pas pensé

C’est la sempiternelle question : que lui offrir à la Saint-Valentin ? Quel cadeau original va l'émerveiller ?

Entre les traditionnels parfums et restos aux chandelles, l’imagination file dans tous les sens sans peut-être vraiment dégoter l’idée qui va agréablement et sensiblement surprendre.

Et si cette année, vous l’emmeniez au spectacle ?

Pourquoi pas un spectacle de chansons érotiques ?

Véritable phénomène du début du 20ème siècle, alors que la libération des corps et de l’esprit s’amorce, des hommes et des femmes osent traduire en chanson les confins et détails des fantasmes les plus chauds. Les textes font sourire, le style plaît. Cette poésie d’un genre nouveau fait fureur dans les cabarets. Même la haute s’y intéresse, parfois gênée d’afficher en train d’écouter ces chansons dites " osées ".

De nouveaux artistes naissent et forgent leur réputation au fil du temps dans les cabarets feutrés et salles de spectacle, divertissant ainsi un public demandeur, friand de ce nouveau style de plaisir et distraction.

Après Gainsbourg et l’avènement de nouveaux styles musicaux dont le disco, le style est petit à petit tombé dans l’oubli. Au 21ème siècle, l’érotisme en chanson s’est perdu mais le voyage dans le temps plaît toujours autant.

Un piano et une voix

Depuis 14 ans, Geneviève Voisin, directrice artistique de la compagnie " Ah mon Amour " s’attache à faire renaitre ces chansons grivoises et suggestives qui ont révélé des artistes et confirmé leur talent dans le temps. Loin du burlesque alors aussi en vogue, avec son pianiste, elle interprète les classiques et fait voyager son public dans le temps en l’emmenant dans ses ritournelles et refrains éloquents.

Le spectacle qui a déjà été présenté plus de 170 fois a ce juste brin d’audace pour faire sourire et voyager dans les pensées les plus intimes.

Le spectacle "Amour et grivoiseries" a lieu ce samedi 12 février 2022 à 19h au foyer culturel de Saint-Ghislain. Tarif : 12 €.