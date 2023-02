Qu’on se le dise : ce n’est pas un jeu pour enfants.

Mais alors là, pas du tout. Sous ses traits niais et très colorés, on peut de prime abord penser qu’il s’agit d’une aventure pour les jeunes adolescents. Mais non, le jeu est fortement déconseillé aux personnes de moins de 18 ans. Rien d’olé olé ou de lubrique, le jeu repose surtout sur de l’horreur psychologique qui peut heurter la sensibilité de certaines personnes.

Dans de club de littérature, vous pouvez ainsi nouer des relations avec certaines membres du club et ce, en écrivant des poèmes et autres joyeusetés littéraires. C’est raccord, c’est un dating-simulator des plus classiques.