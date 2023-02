Saint-Valentin, réellement un amour de Saint ?

Savez-vous qui était réellement saint Valentin ? On fait le point avec Christian Vandelois, chroniqueur "histoire" des Ambassadeurs sur Vivacité !

Selon la légende des saints, nous sommes au 3e siècle, aux débuts du christianisme et toute l’Europe n’est pas encore convertie. L’empereur Claude II le Gothique, n’aime vraiment pas les chrétiens et veut interdire le mariage afin que plus d’hommes soient envoyés à la guerre. Il est informé qu’un certain Valentin marie les chrétiens dans le plus grand secret.

Il ordonne alors l’arrestation de Valentin. Valentin refuse de se soumettre à la volonté de l’empereur, et se retrouve en tôle. À cette occasion, il rencontre Julia, la fille de son gardien, qui est aveugle. Durant sa captivité, Valentin va bien évidemment tomber amoureux de Julia. Elle, par amour pour son Valentin, lui apporte à manger jusqu’au soir où, selon la tradition, un miracle se produit : Julia retrouve la vue et déclare : " Maintenant je vois ! Je vois le monde tel que vous me l’avez décrit ! ".