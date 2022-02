Saint-Valentin : racontez-nous votre plus belle histoire d’amour avec humour et remportez un séjour dans un endroit de rêve !

À la clé du concours, 5 couples, élus par notre jury, remporteront un séjour gastronomique au Château 4 étoiles d’Urspelt (une nuitée, petit-déjeuner, repas, accès au spa et un bon pour le spa).

Situé au cœur de la vallée de l’Our, le Chateau d’Urspelt est un luxueux château du XVIIIe siècle entièrement rénové offrant un cadre classique et élégant pour votre séjour au Luxembourg.

Le Château d’Urspelt est un havre de paix romantique. Il propose des suites et des chambres joliment décorées, à l’image de la splendeur et de l’authenticité de ce château. Classée monument national, cette magnifique demeure se distingue par son confort et son style modernes, ainsi que son charme traditionnel.

Ce château est situé dans le superbe quartier de Clervaux, entouré de champs verdoyants et de charmants villages.

Après une journée passée à explorer la région, vous pourrez vous détendre dans les espaces bien-être de l’hôtel et dans la cour ou dans le joli jardin.

Toutes les informations sur la formule "Bubble of Love" ici.