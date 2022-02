Saint-Valentin : et pourquoi pas des fleurs séchées ?

Le mouvement Belgium Slow Flowers est, dans le domaine des fleurs, l’équivalent de ce que le mouvement Slow Food est à la manière de se nourrir. Une philosophie qui consiste à ne "consommer" que des productions florales locales et saisonnières. La Saint-Valentin, c’est le 14 février. Le 14 février, c’est en hiver. En hiver, les fleurs ne poussent pas en Belgique. Si vous offrez ou recevez un bouquet, les fleurs qui le composent auront inévitablement été importées ou cultivées dans des serres chauffées et éclairées. Mais vous pouvez également faire le choix des fleurs séchées. Dans sa petite boutique de la rue de Charlerville, à Charleroi, Larissa Di Pitrantonio, fleuriste, a fait le choix de ne pas proposer de fleurs fraîches quand ce n’est pas la saison. "C’est une démarche qui correspond à mes valeurs, explique-t-elle. Je me suis dit que je ne pouvais pas jeter de fleurs, que je ne produirais pas de déchets quand ce n’est pas nécessaire. Je me suis donc mise à les faire sécher. Je veille aussi à la provenance de mes fleurs. De plus en plus de clients s’en inquiètent, d’ailleurs. Il y a de plus en plus de producteurs en Belgique qui ont cette démarche éco-responsable et fournissent des fleurs fraîches de mai à octobre et séchées en hiver".