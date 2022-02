Saint-Valentin: connaissez-vous le Musée du cœur ?

C’est dans le bâtiment du Musée Art et Histoire au Cinquantenaire que se cache ce petit bijou de musée du cœur ! Il abrite des milliers d’objets en forme de cœur ainsi que des images pieuses et symboliques.

Derrière ce musée romantique et original se cache… Un cardiologue ! Noubar Boyadjian, cardiologue de profession, a collectionné les objets en forme de cœur durant toute sa vie. A l’origine, les objets étaient exposés chez lui : du cabinet, à la cuisine en passant par le salon, sa maison était remplie d’objets de collection. C’est en 1990 que le cardiologue décide d’offrir sa sublime collection au Musée Art et Histoire, afin d'en faire profiter le plus grand nombre. Les objets d’art sont aujourd’hui exposés dans une salle d’exposition dans ce musée du Cinquantenaire, en plein cœur de Bruxelles.

Pendentifs, bagues, colliers, dentelles, broderies, boucles de ceinture, cendriers, encriers, assiettes, verres, vases, moules à pâtisserie, meubles, vous allez être surpris par le nombre d’objets en tous genres en forme ou à l’effigie de cœur qui sont exposés au Musée du cœur.

Vous y verrez notamment beaucoup de très jolis bijoux d’époque : "Les bijoux en forme de cœur vont connaître un très grand développement à partir du XVIIe siècle. Symboles de l’amour, ils se retrouvent dans de nombreux pays sous forme de broches, de pendentifs, de bagues, de colliers, etc.…" peut-on lire sur le site du musée.

Le cœur est également représenté dans la symbolique chrétienne, on trouve beaucoup d'objets religieux dans cette collection privée: "Les objets religieux sont de loin les plus nombreux, les plus remarquables et les plus anciens ; ce sont des ex-voto, des reliquaires, des chrismes, des lampes à huile, des bénitiers, des sculptures, des peintures, des images… Dans la religion chrétienne, le cœur a conquis une place prépondérante par l’union du Sacré-Coeur de Jésus et de celui de Marie."

Noubar Boyadjian est aussi l’auteur d’un livre dédié à cet organe auquel il a consacré sa vie privée et professionnelle : "Le cœur : son histoire, son symbolisme, son iconographie et ses maladies" publié aux Editions Esco en 1980.

Une chose est sûre, vous ne trouverez pas plus kitsch et romantique pour passer la Saint-Valentin en compagnie de l’élu.e de votre… Cœur !

Musée Art et Histoire - Musée du Cinquantenaire

Parc du Cinquantenaire, 10

1000 Bruxelles - Belgique

Plus d'infos sur Musée Art et Histoire - Musée du Cinquantenaire...