Saint-Valentin / Ces mots d'amour qui riment avec toujours

Vous vous dites peut-être "l'amour c'est bébête", "les mots d'amour encore plus"... Que dire des lettres que des amoureux transis s'échangent tout enflammés qu'ils sont d'être tombés amoureux ? Les mots de l'amour sont universels, ils sont doux, immortels. Ces mots d'éternité riment avec amour toujours.

A l'époque des SMS et des réseaux, il existe d'irréductibles romantiques qui jouent avec les mots et les cartes . Jacques et Lilly habitent à Hastière , ils s'aiment ne vivent pas ensemble mais s'écrivent encore et encore cachant dans la maison des cartes fleurs bleues.