Saint-Valentin : 7 idées de cadeau beauté et bien-être à offrir à sa chérie !

Un cours pour réaliser soi-même ses cosmétiques

Les cosmétiques DIY ont le vent en poupe. De nombreuses boutiques proposent des ateliers afin de réaliser soi-même ses crèmes, sérums et lotions en tout genre. Ludiques, amusants et éco-responsables, ces cours donnés en petit groupe sont parfaits si votre Chérie aime les cosmétiques naturels. Pour trouver un atelier près de chez vous, il suffit de faire une recherche rapide sur Internet, vous trouverez des tas d’ateliers différents. Une petite liste non exhaustive d’ateliers en Belgique : Les Ateliers de Gen’ (Haut-Ittre) Makesenz (Bruxelles), Flora’ine (Liège), Bio Flamingo (Tournai) et Bobone (province de Luxembourg). Un atelier coûte généralement entre 35 et 50 euros.