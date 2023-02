Saint-Valentin : 4 idées de cadeaux incontournables qui font plaisir à tous les coups

C’est le cadeau classique de la Saint-Valentin, le cadeau zéro risque. Si on connaît le parfum du partenaire, ça facilitera le choix. Mais on pourra varier pour faire une surprise, par exemple un flacon spécial ou une édition limitée.

Pour innover, il est aussi possible de se tourner vers un parfum de la même famille olfactive. Pour cela, une conseillère pourra bien sûr vous orienter dans n’importe quelle parfumerie, en tenant compte de si le partenaire préfère des sillages plus légers, plus frais ou plus forts. Imaginez aussi ce que ça donnerait sur sa peau et si ça irait avec sa personnalité.